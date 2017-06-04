Ведущий CNN назвал Трампа позором для Америки

2017-06-04 19:26 | www.trend.az | 3

Ведущий американского телеканала CNN, американский писатель Реза Аслан оскорбил в своем Twitter президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

В своем сообщении в Twitter Аслан использовал нелицеприятное обращение в отношении Трампа, а также назвал его "позором" для Америки и всего человечества.

Свою публикацию Аслан сделал с упоминанием одного из твитов Трампа от 3 июня. В публикации Трамп призвал быть "рассудительными, осторожными и жесткими" и вновь подчеркнул, что запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки необходим в качестве "дополнительного уровня безопасности".

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище. Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в "черный список" было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен.