Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, организованном для детей с ограниченными возможностями здоровья в Центре по уходу за животными IDEA

2017-06-04 21:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье воспитанники республиканской специальной школы-интерната номер 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья побывали в Центре по уходу за животными IDEA.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Дети ознакомились с условиями, созданными для домашних животных, и деятельностью Центра по уходу за животными IDEA. Для детей были организованы развлекательные программы и обед, от имени Фонда Гейдара Алиева им были преподнесены подарки.

Детям также был продемонстрирован документальный фильм с сурдопереводом «Азербайджан. Спасение джейранов» Общественного объединения IDEA. Организована выставка фотоснимков, снятых во время съемок режиссером фильма Игорем Бышневым.

Цель мероприятия заключается в том, чтобы дети не только провели интересный и развлекательный день, но и с раннего возраста научились заботиться о нашей природе и ее богатствах, а также любили и гуманно относились к домашним животным.

Отметим, что Общественное объединение IDEA, реализующее масштабные проекты с целью привлечения внимания молодежи к экологическим вопросам и участия ее в мероприятиях по охране окружающей среды, борьбе с экологическими проблемами, начало свою деятельность 12 июля 2011 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.