Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии "Выпускник САБАХ" (ФОТО)

2017-06-04 23:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в воскресенье состоялась церемония "Выпускник САБАХ".

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии.

Вначале Лейла Алиева ознакомилась с выставкой под названием "Я - САБАХ". На выставке представители молодежи поделились своими инновационными идеями с Лейлой Алиевой.

Группы САБАХ были созданы 2014-2015-м учебном году по 34 специальностям в 7 государственных высших учебных заведениях. В настоящее время группы САБАХ, действуя в 11 вузах, охватывают более 2300 студентов и 46 специальностей. Количество первых выпускников за 2016-2017-й учебный год составляет 722 человека.

В рамках мероприятий, организованных с целью обеспечения условий для эффективной деятельности вне занятий студентов "САБАХ", был проведен проект "Волонтеры САБАХ".

Профессорско-преподавательский состав групп "САБАХ", состоящий из около 650 человек, был организован из избранных преподавателей высших учебных заведений, приглашенных из Канады и Великобритании носителей языка, а также из специалистов, работающих в местных и зарубежных компаниях в Азербайджане.

Церемония "Выпускник САБАХ" началась с исполнения государственного гимна Азербайджана. Затем был продемонстрирован видеоролик о группах "САБАХ".

На мероприятии министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров зачитал поздравительное письмо Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к выпускникам "САБАХ". В письме говорится, что проект "САБАХ" является одним из важных инициатив, реализуемых в рамках выполнения "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике", утвержденной Президентом Азербайджана в 2013 году.

Пожелав успехов первым выпускникам "САБАХ" Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, отметила, что на образованную молодежь возложена большая миссия по интеграции страны в стремительно глобализирующийся мир. Касаясь роли волонтеров "САБАХ" в международных крупномасштабных проектах, проводимых в стране, Первый вице-президент отметила, что добровольчество, желание оказать помощь являются важными гражданскими качествами.

Затем выпускники САБАХ - студентка Бакинского государственного университета Гюнай Иманзаде и студент Азербайджанского технического университета Шахин Халилов рассказали о полученном образовании в группах "САБАХ" от профессиональных учителей, сообщили, что возможности, созданные "САБАХ", полученные знания и опыт сыграют важную роль в их будущей карьере.

Министр образования Микаил Джаббаров выступив на мероприятии, сообщил, что проведение первой выпускной церемонии групп "САБАХ" в центре, который носит имя общенационального лидера Гейдара Алиева, носит символический смысл. Министр отметил, что образованная, умелая и подготовленная молодежь представляет будущее нашей страны. Именно поэтому в образовательном процессе применяется более богатая и с более высоким требованием академическая программа.

Микал Джаббаров сообщил, что мероприятия, осуществленные в сфере развития образования в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, сыграли незаменимую роль в воспитании молодежи образованной, конкурентоспособной, а также в воспитании их как настоящих граждан. Министр образования отметил, что обращение Первого вице-президента является еще одним проявлением внимания и заботы к образованию и молодежи.

Сообщив, что главной целью "САБАХ" является повышения качества высшего образования, создание новой и различающийся атмосферы, обеспечение подготовки кадров в соответствии с растущими требованиями рынка труда, Микаил Джаббаров рассказал об условиях, созданными этими группами для молодежи. В конце выступления поздравив выпускников "САБАХ", министр образования, пожелал им успехов в их будущей деятельности.

В конце церемонии прозвучал гимн групп "САБАХ", была сделана фотография на память.