Хаменеи назвал США "сатаной"

2017-06-05 00:10 | www.trend.az | 3

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США нельзя доверять и об этом говорят руководители некоторых стран Европы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

Как отметил Хаменеи, лидер Исламской революции имам Хомейни несколько десятилетий назад заявлял, что США не заслуживают доверия и являются "большим сатаной".

"Сейчас — три десятилетия спустя — главы некоторых европейских стран признают этот факт, говоря о том, что Америке не стоит доверять…" — заявил Хаменеи, выступая на церемонии, проводившейся в связи с годовщиной смерти лидера Исламской революции имама Хомейни, скончавшегося 28 лет назад.