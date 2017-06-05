Всемирный банк оставил на уровне 2,7% прогноз роста мировой экономики

2017-06-05 01:19 | www.trend.az | 5

Всемирный банк (ВБ) оставил прежним по сравнению с январскими оценками прогноз роста мировой экономики на текущий год - 2,7%. Об этом говорится в докладе "Глобальные экономические перспективы - 2017".

"ВБ прогнозирует, что рост мировой экономики укрепится до 2,7% в 2017 году. Увеличение производства и объемов торговли, возрастающее доверие на рынке и стабилизация цен на сырье позволят возобновить (экономический) рост у экспортеров сырья с формирующимся рынком и в развивающихся странах", - указывается в документе, передает ТАСС.

Его авторы отмечают, что рост государств с развитой экономикой, в число которых входят США, страны еврозоны и Япония, как ожидается, поднимется до 1,9% в нынешнем году, что "также принесет выгоду торговым партнерам этих государств". Так, в Европе и Центральной Азии прогнозируется ускорение экономического роста до 2,5% в 2017 году и до 2,7% в 2018-м, чему будут способствовать "продолжение восстановления экономики стран - экспортеров сырья, а также уменьшение геополитических рисков и внутриполитической неопределенности в крупных государствах региона". В ВБ подчеркивают, что в мире условия финансирования "остаются благоприятными".