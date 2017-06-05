“Ювентус” стал первым клубом, который заработал более €100 млн от участия в ЛЧ

2017-06-05 01:53 | www.apa.az | 3

«Ювентус» получил наибольшую прибыль от участия в Лиге чемпионов по итогам сезона-2016/17.

Как передает АПА, об этом пишет Football Italy.

Туринский клуб заработал €109 млн от УЕФА, спонсоров, телевизионных прав и продажи билетов. «Реал» получил прибыль за участие в турнире в размере €80,9 млн.

“Ювентус” стал первым клубом в истории, доход которого от Лиги чемпионов превысил отметку в €100 млн. Отметим, что туринцы проиграли в финале Лиги мадридскому «Реалу» со счетом 1:4.