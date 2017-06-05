В Эстонии начинаются военные учения НАТО

2017-06-05 02:19 | www.apa.az | 2

Учения НАТО Saber Strike, в которых кроме эстонских военных также примут участие военнослужащие дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, в понедельник начнутся на центральном полигоне эстонских сил обороны.

Как передает АПА, об этом сообщил главный штаб ВС Эстонии.

"Учения на территории Эстонии являются частью маневров Saber Strike, которые в субботу начались в Латвии. В эстонской части учений примут участие военнослужащие Скаутского батальона местных сил обороны, военнослужащие Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также инженерно-саперное подразделение из Финляндии – всего почти 1,5 тысячи человек", —говорится в сообщении.

Кроме того, в Saber Strike будут задействованы вертолеты армии США AH-64 (Apache) и UH-64 (Black Hawk). НАТО регулярно проводит на территории стран Балтии военные учения. Согласно опубликованному на сайте альянса плану, в 2017 году на территории прибалтийских стран пройдут не менее 16 международных и национальных учений.