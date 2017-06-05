Путин: “США вмешиваются в политические процессы по всему миру”

2017-06-05 04:29 | www.apa.az | 3

США активно вмешиваются в политические процессы по всему миру.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент России Владимир Путин.

«Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран. Куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы. Мы не вмешивались, но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться. Вы сами постоянно вмешиваетесь", — отметил он.

«Президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется. Поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться", - сказал он.