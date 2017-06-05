В Китае на нефтехимическом заводе произошел мощный взрыв

2017-06-05 05:45 | www.apa.az | 4

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом предприятии в восточной китайской провинции Шаньдун.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, информации о жертвах и масштабе ущерба пока не поступало.

Предприятие "Линьи Цзиньюй петрокемикал" находится в специальной экономической зоне "Линьи линьган". После взрыва на заводе начался пожар.

На место аварии прибыли экстренные службы и представители властей. Причины происшествия устанавливаются.