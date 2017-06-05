Керри раскритиковал администрацию Трампа за выход из Парижского соглашения

2017-06-05 05:59 | www.trend.az | 3

Бывший госсекретарь США Джон Керри подверг критике американского лидера Дональда Трампа за выход из Парижского соглашения по климату.

"Если ты действительно понимаешь науку и с усердием делал домашнее задание, то ты все равно придешь к выводу, что существует экстренная необходимость сделать что-то, и ты не выйдешь из Парижского соглашения", — отметил Керри в интервью телеканалу NBC, передает РИА Новости.

Экс-госсекретарь США также усомнился, что Трамп начнет переговоры по заключению нового соглашения, поскольку "не верит в него".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. Американский лидер сказал, что его страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.