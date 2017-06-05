В США во время демонстрации задержали 14 человек

2017-06-05 06:37 | www.apa.az | 3

По меньшей мере 14 человек были задержаны во время демонстраций, проходивших в американском Портленде (штат Орегон).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в протестах принимали участие несколько тысяч человек, между полицией и демонстрантами проходили стычки.

В конце мая пассажир поезда в Орегоне ранил ножом трех человек, двое из которых скончались. Как сообщил ранее представитель местных правоохранительных органов, мужчина набросился с оскорблениями на одетых в хиджабы женщин. Другие пассажиры попытались его успокоить, но в ответ он кинулся на них с ножом.

Нападавший был задержан и взят под арест.