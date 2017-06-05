Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Катаром

2017-06-05 06:41 | www.trend.az | 3

Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом в понедельником утром заявило официальное информационное агентство королевства.

"По причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности … королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар", — говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства, передает РИА Новости.