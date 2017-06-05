Trump'tan son dakika terör açıklaması! Akıllı olmazsak her şey...

2017-06-05 07:05 | www.trend.az | 1

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Siyasi doğruluğu bir tarafa bırakıp halkımızın güvenliğine bakmalıyız." dedi.

"Akıllı olmazsak her şey daha beter olacak" ifadesini kullanan Trump, siyasi doğruluğun bir tarafa bırakılıp halkın güvenliğine bakılması gerektiğini belirtti.

Başkan Trump, Londra'daki saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve 48 kişinin ise yaralanmasına rağmen Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın "Alarma geçmeye gerek yok." şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Kaynak: Milliyet