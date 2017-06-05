Четыре страны разорвали дипломатические отношения с Катаром (Обновлено)

2017-06-05 07:19 | www.trend.az | 3

07:19 (GMT+4) ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношения с Катаром на фоне противоречий между странами, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.

По официальным данным, это произошло из-за вмешательства во внутренние дела Бахрейна.

Позднее агентство "Синьхуа" сообщило, что дипломатические отношения с Катаром разорвал и Египет.

06:41 (GMT+4) Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом в понедельником утром заявило официальное информационное агентство королевства.

"По причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности … королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар", — говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства, передает РИА Новости.