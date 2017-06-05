4 ülkeden ortak karar: Diplomatik ilişkilerini kestiler

2017-06-05 07:34 | www.trend.az | 1

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olmak üzere toplam 4 ülke Katar ile diplomatik ilişkileri kesti. Karara gerekçe olarak Katar'ın terörist gruplara verdiği iddia edilen destek gösterildi.

Suudi arabistan ve Bahreyn, ülke güvenliği için Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapattıklarını, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılması gerektiğini duyurdu.

Kaynak: Milliyet