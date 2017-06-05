Душко Маркович: Черногория готова сделать все для успешной реализации проекта строительства TAP (Эксклюзив)

2017-06-05 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правительство Черногории готово сделать все для успешной реализации проекта строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), сказал в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр этой страны Душко Маркович.

Премьер-министр отметил, что Черногория крайне заинтересована участвовать в этом проекте. "На самом деле это единственный способ газифицировать Черногорию, поэтому правительство готово сделать все, чтобы успешно реализовать проект [строительства TAP], поддерживая тем самым идею азербайджанской госкомпании SOCAR о соединении Каспийского и Адриатического морей", - сказал премьер-министр.

Маркович напомнил, что TAP является предпосылкой для строительства Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP).

"Именно по этой причине проект [TAP] имеет ключевое значение для Черногории и является предварительным условием для энергетического развития страны. В связи с этим управляющие структуры двух проектов [TAP и IAP] начали переговоры, чтобы обеспечить надлежащий уровень сотрудничества, обмен опытом и координацию деятельности на благо всех вовлеченных сторон", - сказал собеседник агентства.

В то же время, премьер-министр отметил, что IAP включен в национальную энергетическую стратегию Черногории в качестве главного решения вопроса газификации страны.

"Это очень важная часть нашей энергетической политики, над которой мы работаем почти десять лет. Финансирование предварительного дизайна участка трубопровода через Албанию и Черногорию обеспечено в рамках Инвестиционной структуры Западных Балкан (WBIF). В настоящее время мы прорабатываем технические условия, на основе которых будет выбрана компания, которая займется прокладкой трубы", - добавил премьер-министр.

Прошлым летом, продолжил премьер-министр, чтобы ускорить процесс строительства трубопровода IAP была создана специальная структура по управлению проектом, в состав которой вошли представители Черногории, Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговины, а постоянный секретариат расположен в черногорской столице Подгорице.

"Мы ожидаем, что это позволит нам оперативно получить конкретные результаты, а в итоге - в кратчайшие сроки начать строительные работы. В этой сфере мы активно сотрудничаем с SOCAR, которая тесно вовлечена в работу этой структуры. Азербайджанская госнефтекомпания также очень активно сотрудничает с соседними странами, участвующими в проекте, поэтому наши ожидания от ее деятельности в регионе очень высокие. Прежде всего, речь идет о получении большого опыта и ноу-хау, которые будут переданы в рамках реализации проекта, а затем, конечно, можно будет говорить о конкретных бизнес-возможностях, которые приносит такой большой проект", - сказал Маркович.

Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

Организаторы трубопровода ТАР уже подписали соответствующий меморандум с разработчиками IAP, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), Geoplin Plinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

(Автор: Азад Гасанли)

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