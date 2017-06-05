Узбекнефтегаз и Газпром подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

2017-06-05 08:05 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - НХК «Узбекнефтегаз» и ПАО «Газпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщил Trend представитель узбекского холдинга.

Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума - 2017. Его подписали заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель совета управляющих НХК «Узбекнефтегаз» Гуломжон Ибрагимов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.



По словам собеседника агентства, документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации новых проектов на территории Узбекистана.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать, в частности, в области реконструкции, строительства и эксплуатации объектов газовой инфраструктуры, геологоразведки, добычи, переработки и хранения углеводородов; использования компримированного (сжатого) и сжиженного природного газа для автономной газификации.



Газпром сотрудничает с Узбекистаном с 2002 года. В 2012 году Gazprom International завершил пятилетнюю программу геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Устюртского региона, в результате которой в 2009 году было открыто газовое месторождение Джел. Стороны планируют подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Джел.

Gas Project Development Central Asia AG (GPD, дочерняя структура Gazprom International) является членом консорциума, который с 2004 года в рамках СРП ведет обустройство и реконструкцию месторождения Шахпахты на северо-западе Узбекистана.

GPD принадлежит также 25 процентов долевого участия СП "Кокдумалак Газ", которое занимается добычей и утилизацией попутного газа на месторождениях в Кашкадарьинской области.

В этом году GPD и Узбекнефтегаз создали СП Natural Gas-Stream для проведения геологоразведочных работ и разработки газовых месторождений в Устюртском регионе Узбекистана.

По данным Узбекнефтегаза, GPD также примет участие в строительстве нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Джизакской области Узбекистана.

В апреле этого года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов в составе GPD, Altmax Holding Ltd. и АК "Узнефтегаздобыча" (входит в состав Узбекнефтегаза) СРП по инвестблоку "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой газового месторождения "25 лет независимости". Общий объем инвестиций в рамках СРП предварительно оценивается в 5,8 миллиарда долларов.

Проект рассчитан на 30 лет. На начальном этапе он предусматривает создание мощностей по добыче и переработке до двух миллиардов кубометров газа в год, на втором этапе мощности могут быть увеличены до четырех миллиардов кубометров. На базе месторождения "25 лет независимости" планируется построить газохимический комплекс.

В апреле, в рамках визита президента Узбекистана в Россию Газпром и Узбекнефтегаз подписали пятилетний контракт на покупку Газпромом четырех миллиардов кубометров газа ежегодно.

(Автор: Демир Азизов)