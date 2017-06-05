ОИС осудила теракты в Великобритании

2017-06-05 08:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) резко осудила теракты в центре Лондона в ночь на воскресенье, говорится в сообщении, распространенной ОИС в понедельник.

В сообщении отмечается, что ОИС осуждает любые виды насилия и агрессии.

"Теракты подобного характера направлены против человечности" - говорится в сообщении.

В сообщении также генсек ОИС Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин выпазил соболезнования семьям погибших во время терактов.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

30 человек госпитализировали после ночных терактов. Лондонская полиция полагает, что в ночных терактах в Лондоне погибли шесть человек.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu