Туркменистан на заседании ШОС будет в качестве почетного гостя

2017-06-05 08:28 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend/ -Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Астане 8-9 июня, примет участие в качестве почетного гостя, сообщает источник, близкий к мерприятию.

На повестку дня саммита вынесены актуальные вопросы регионального и международного характера. Ожидается, что в рамках участия в саммите ШОС президент Туркменистана проведет ряд двусторонних встреч.

ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае Казахстаном, КНР, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Туркменистан в последние годы активно проводит региональную деятельность. На территории региона был построен крупный газопровод Туркменистан-Китай. Кроме того, официальный Ашхабад при участии Ирана и Казахстана реализовал масштабный железнодорожный проект "Север-Юг" и приступил к строительству стальной магистрали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

(Автор: Гусейн Гасанов)