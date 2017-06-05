26-летний миллиардер оплатил все покупки торгового центра Абу-Даби в честь Рамадана – ВИДЕО

2017-06-05 08:37 | www.oxu.az | 3

26-летний шейх Абу-Даби сделал необычный подарок для жителей в честь священного для мусульман месяца Рамазан.

Как передает Oxu.Az, парень оплатил все покупки, которые люди могли сделать в торговом центре в течение получаса. На полчаса самый крупный гипермаркет города стал складом бесплатных вещей для всех посетителей. Все убытки торговли шейх обязался возместить из своих фондов.

Новость вызвала небывалый ажиотаж среди покупателей одного из крупнейших торговых центров города. Женщины спешили в отделы с одеждой и косметикой, а мужчины приобретали технику и электрооборудование.

A.M.