Четыре страны объявили о разрыве дипотношений с Катаром

2017-06-05 08:44 | www.oxu.az | 3

Египет, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипотношений с Катаром.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлениях МИД вышеупомянутых стран.

Причинами называются поддержка терроризма в регионе и оказание финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией прекратила также участие Катара в операции в Йемене.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

A.M.