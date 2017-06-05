Саудовский футбольный клуб разрывает спонсорский контракт с Qatar Airways

2017-06-05 08:52 | www.trend.az | 3

Титулованный саудовский футбольный клуб "Аль-Ахли" заявил о прекращении договора о спонсорской поддержке со стороны национальной авиакомпании Катара Qatar Airways, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

"Аль-Ахли" объявляет о разрыве договора о спонсорской поддержке со стороны авиакомпании Qatar Airwais", — приводит заявление клуба телеканал.

Клуб "Аль-Ахли" входит в высшую лигу саудовского чемпионата по футболу и неоднократно становился победителем национального первенства.

Ранее командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене "из-за поддержки Дохой незаконных группировок "Аль-Каиды"* и "Исламского государства".