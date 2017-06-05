ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

2017-06-05 08:53 | www.oxu.az | 3

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

Полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.

A.M.