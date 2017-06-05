В Гяндже в результате массовой драки два человека получили ножевые ранения

2017-06-05 09:01 | www.oxu.az | 3

В Гяндже в результате массовой драки два человека получили ножевые ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Мехсети города Гянджа Эмин Рзаев (1993 г.р.) и житель Геранбойского района Эльмир Рзаев (1990 г.р.) были доставлены с ножевыми ранениями в гянджинскую больницу Скорой помощи.

Являющимися двоюродными братьями пострадавшим оказана соответствующая медпомощь. По предварительным данным, во время драки Эльмир Рзаев попытался разнять дерущихся, в результате злоумышленник ранил ножом обоих родственников.

По факту ведется расследование.

A.M.