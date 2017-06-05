Парламент Туркменистана принял закон об экологической безопасности

2017-06-05 09:01 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - Меджлис (парламента) Туркменистана одобрил и принял проект закона «Об экологической безопасности», говорится в сообщении туркменского правительства.

Новый закон регулирует отношения в области экологической

безопасности при осуществлении хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц и направлен на обеспечение жизненно важных интересов человека и общества, защиту окружающей среды от опасности, возникающей в результате антропогенного и природного

воздействия на неё.

В Туркменистане, как ранее сообщалось, введено обязательное экологическое страхование для осуществляющих экологически опасные виды

деятельности учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности.

Во всех отраслях национальной экономики внедряются инновационные, ресурсосберегающие технологии, предпринимаются меры в целях повышения эффективности контроля за чистотой атмосферы, соответствия

экостандартам строящихся заводов и фабрик, других объектов, которые в обязательном порядке проходят соответствующую экспертизу по их безопасности для окружающей среды.

(Автор: Гусейн Гасанов)