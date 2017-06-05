Названы главные импортеры азербайджанских фруктов и фундука

2017-06-05 09:15 | www.oxu.az | 3

«Россия занимает первое место в списке импортеров плодоовощной продукции из Азербайджана».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил глава Службы фитосанитарного надзора при министерстве сельского хозяйства Джамал Гулиев.

По его словам, азербайджанский фундук больше всего покупают страны Европы.

«Изделия из хлопка в основном экспортируют в Турцию, Россию, а корма – в Грузию, Иран, Ирак и Турцию. В настоящее время Азербайджан экспортирует сельскохозяйственную продукцию в около 50 стран», - отметил он.

A.M.

