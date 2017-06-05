В Китае на нефтехимическом заводе произошел мощный взрыв

2017-06-05 09:24 | www.oxu.az | 2

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом предприятии в восточной китайской провинции Шаньдун.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, информации о жертвах и масштабе ущерба пока не поступало.

Предприятие «Линьи Цзиньюй петрокемикал» находится в специальной экономической зоне «Линьи линьган». После взрыва на заводе начался пожар.

На место аварии прибыли экстренные службы и представители властей. Причины происшествия устанавливаются.

Н.О.