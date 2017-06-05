В Кюрдамире перевернулся автомобиль: Водитель впал в кому

2017-06-05 09:31 | www.oxu.az | 3

Житель Кюрдамирского района впал в кому после ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел утром на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе в селе Сор-сор Кюрдамирского района.

Легковой автомобиль, управляемый жителем села Джарлы Ташкилатом Зарбалиевым, 1986 года рождения, сошел с дороги и перевернулся. В результате ДТП Т.Зарбалиев получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавший сразу же был доставлен в Центральную больницу Кюрдамирского района.

В реанимационном отделении больницы сообщили, что больной находится в коме, его состояние тяжелое. По предварительной версии, авария произошла потому, что водитель уснул за рулем.

По факту ведется расследование.

A.M.

