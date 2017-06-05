Парламент Турции перенес подписание Парижского соглашения

2017-06-05 09:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После выхода США из Парижского соглашения по климату парламент Турции принял решение о переносе подписания данного соглашения, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Точная дата подписания Парижского соглашения пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что министерство градостроительства и окружающей среды ранее выступило против подписания данного соглашения.

В апреле 2016 года Парижское соглашение по климату подписало более чем 190 стран. Этот документ регламентирует план действий мировых держав по сдерживанию глобального потепления. В соответствии с условиями соглашения, все стороны должны принять меры по сокращению выбросов и адаптации к изменениям климата.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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