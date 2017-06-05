Турецкий участок БТК будет готов к концу июня – министр

2017-06-05 09:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турецкий участок железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет готов к концу июня, об этом сказал министр судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, в ходе инспекции строящейся в провинции Карс железной дороги, говорится в сообщении министерство судоходства и коммуникаций Турции.

В сообщении отмечается, что в настоящее время осталось завершить незначительные работы, для полного завершения проекта.

Ранее сообщалось, что министр судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в субботу прибыл в провинцию Карс для инспекции БТК.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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