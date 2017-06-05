Министра энергетики Азербайджана отправили в Турцию – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-05 09:39 | www.oxu.az | 3

Находившийся в Центральной больнице нефтяников министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев отправлен в Турцию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время Н.Алиев проходит лечение в Турции.

17:50 (04.06.2017)

Состояние министра энергетики Азербайджана Натига Алиева стабильно тяжелое.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Центральной больнице нефтяников.

Во время госпитализации министра его состояние было тяжелым.

В настоящее время он находится в отделении реанимации. Он прошел стендирование сосудов сердца. Для дальнейшего лечения проводится консилиум с участием местных и зарубежных врачей.

15:36

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев госпитализирован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, министр был помещен вчера утром в Центральную больницу нефтяников.

Отмечается, что у министра проблемы с сердечнососудистой системой. В больнице подтвердили, что Н.Алиев находится в отделении реанимации.

A.M.