Узбекистан и Европейский инвестиционный банк подпишут соглашение о сотрудничестве

2017-06-05 09:44 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в июле 2017 года планируют подписать рамочное соглашение, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана в понедельник.

Банк планирует подписать с правительством рамочное соглашение, где будут определены условия деятельности ЕИБ в стране, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам визита делегации ЕИБ в Узбекистан.

Делегация ЕИБ во главе с вице-президентом банка Василем Худаком посетила Узбекистан в конце мая.

Согласно информации, «представители Центрального банка и ЕИБ обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, включая выделение кредитных линий коммерческим банкам для финансирования проектов малого бизнеса и предпринимательства».

В ходе переговоров обсуждались перспективы и инвестиционный потенциал сотрудничества Узбекистана и ЕИБ.

По данным Центробанка, Узбекистан заинтересован в привлечении средств ЕИБ для реализации проектов по модернизации отраслей топливно-энергетического комплекса, развития альтернативных, возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности производства и трансфера технологий.

В ходе переговоров были определены и другие направления сотрудничества, в которых ЕИБ намерен делиться накопленным опытом - развитие сельского хозяйства с использованием новых технологий, поддержка и усиление конкурентоспособности индустриального сектора Узбекистана, развитие инфраструктуры страны.

(Автор: Демир Азизов)