ВБ: Структурные реформы помогут обеспечить рост ВВП Азербайджана
2017-06-05 09:52 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Структурные реформы, в том числе в банковском секторе, помогут обеспечить рост ВВП Азербайджана, следует из обновленного отчета банка Global Economic Prospects.
По данным отчета, рост экономики Азербайджана в 2018 году составит 0,6 процента, в 2019 году - 1,3 процента.
Эксперты ВБ отмечают, что с начала этого года экономика Азербайджана начала восстанавливаться, показывая позитивные результаты.
“Многие страны, в том числе Азербайджан, проводят реформы, призванные усилить финансовый сектор”, - говорится в отчете.
Ранее в мае главный экономист ВБ по странам Европы и Центральной Азии Ганс Тиммер отмечал, что Азербайджан ускорил структурные реформы, включая упрощение таможенных процедур и лицензирование бизнеса, что позволяет поддержать развитие частного сектора.
Говоря о проводимых в стране реформах в банковском секторе, Тиммер подчеркивал, что в первую очередь важно убедиться, что банковский сектор остаётся здоровым.
“Наибольший вызов в этой сфере заключается в необходимости сформировать такой банковский сектор, который будет способствовать появлению новых рабочих мест. Оздоровление банковского сектора должно поддерживаться не только за счёт фискальных ресурсов, но и соответствующего законодательства в сфере банковской реструктуризации и резолюции”, - сказал Тиммер.
Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.
(Автор: Азад Гасанли)
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