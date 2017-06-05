В Туркменистане обновлен закон о беженцах

2017-06-05 09:55 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана одобрил и принял новый проект закона «О беженцах», говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.

"Являясь постоянным членом Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, наша страна вносит весомый вклад в усилия мирового сообщества, проводя целенаправленную работу и предпринимая действенные шаги по оказанию помощи беженцам и защите их прав", - сказано в информации.

Ранее сообщалось, что в 2011 году согласно постановлению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова гражданство было предоставлено более трем тысячам лиц, проживающих на территории страны и не имеющих гражданства. В 2014 году был подписан указ, согласно которому гражданство Туркменистана обрели 786 человек – люди разных национальностей.

В 2015 году сообщалось, что туркменское гражданство получил еще 361 человек.

Закон "О беженцах" в Туркменистане был принят в 1997 году. Страна присоединилась к конвенции ООН 1951 года "О статусе беженцев" и Протоколу 1967 года, касающемуся статуса беженцев, Конвенции ООН "О статусе апатридов" 1954 года и Конвенции ООН 1961 года "О сокращении безгражданства".

(Автор: Гусейн Гасанов)