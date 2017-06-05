Азербайджан может провести еще одно международное соревнование

2017-06-05 09:56 | www.oxu.az | 3

«Мы обсуждаем проведение в Азербайджане международных соревнований по кайтсерфингу для популяризации этого вида спорта в вашей стране».

Как передает Oxu.Az, об этом журналистам заявил глава Шураабадского центра кайтсерфинга Макс Фрайдебегг.

По словам М.Фрайдебегга, население Азербайджана проявляет интерес к этому виду спорта:

«Но мы намерены принять определенные шаги для еще большей популяризации кайтсерфинга в Азербайджане. К примеру, на днях мы пригласили в Азербайджан победителя международных соревнований по кайтсерфингу King of the Air Рубена Лентена.

Макс Фрайдебегг отметил, что центр действует почти пять лет:

«Каждый может прийти сюда со своей экипировкой для занятий кайтсерфингом. Для этого надо лишь сначала позвонить в центр. Основная проблема связана с ветреной погодой».

Эльвин Ахмедов

