Нефть дорожает

2017-06-05 10:07 | www.trend.az | 2

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на новостях о прекращении дипломатических отношений четырех арабских стран с Катаром, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 09.42 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,42% — до 50,66 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,43%, до 48,34 доллара за баррель.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

Альянс стран перешел к закрытию доступа страны в Персидский залив, что вызвало напряженность в крупнейшем в мире нефтедобывающем регионе, пишет агентство Блумберг. данные торгов.

Инвесторы также обратили внимание на статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. По итогам завершившейся 2 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на восемь штук, или на 0,88%, до 916 единиц. Число нефтяных буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,52% — до 733 единиц, газодобывающих — уменьшилось на три, или на 1,62% — до 182 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 508 штук, или более чем в 2,25 раза.