Госсекретарь США прокомментировал ситуацию вокруг Катара

2017-06-05 10:14 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после заявлений ряда стран Залива о разрыве дипотношений с Катаром призвал государства региона к единству.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

«Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия», — заявил Тиллерсон в Сиднее.

«Если есть какая-либо роль, которую мы можем сыграть в отношении помощи в устранении проблем, то мы считаем, что важно, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Залива оставался единым», — также отметил Тиллерсон.