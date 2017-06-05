Ведущий CNN назвал Трампа позором для Америки

2017-06-05 10:19 | www.oxu.az | 2

Ведущий американского телеканала CNN, американский писатель Реза Аслан оскорбил в своем Twitter президента США Дональда Трампа, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В своем сообщении в Twitter Аслан использовал нелицеприятное обращение в отношении Трампа, а также назвал его «позором» для Америки и всего человечества.

Свою публикацию Аслан сделал с упоминанием одного из твитов Трампа от 3 июня. В публикации Трамп призвал быть «рассудительными, осторожными и жесткими» и вновь подчеркнул, что запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки необходим в качестве «дополнительного уровня безопасности».

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище. Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в «черный список» было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен.

Н.О.