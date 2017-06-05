Новруз Мамедов: «Имеется большая возможность для открытия новой страницы в азербайджано-американских отношениях»

2017-06-05 10:30 | www.apa.az | 3

«Несмотря на большую напряженность на международной арене, мы считаем, что для открытия новой страницы в азербайджано-американских отношениях имеется большая возможность»

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам - заведующий отделом Новруз Мамедов.

Н.Мамедов сказал, что в качестве одного из самых важных доказательств тому можно указать два письма Дональда Трампа президенту Азербайджана за последние две недели.

«В этих письмах видно, какие имеются возможности для открытия новой страницы в отношениях между Азербайджаном и США», - отметил Н.Мамедов.