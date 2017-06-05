В Баку жителям начисляют плату за отопление даже летом – ВИДЕО

2017-06-05 10:24 | www.oxu.az | 3

В одном из новых высотных жилых зданий на улице Самеда Вургуна в Наримановском районе Баку с жителей собирают деньги за отопление, несмотря на то, что отопительный сезон официально завершился два месяца назад.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам жителей, раньше они платили 56 гяпик за каждый квадратный метр жилплощади. Однако теперь деньги за коммунальные услуги собирают сотрудники ООО «Xəzər Servis», которые называют разные цены. Компания расклеила объявления на входной двери и лифте.

Жители говорят, что сотрудники компании также собирают с них деньги за услуги кабельного телевидения, причем цену завышают почти вдвое.

Жильцы здания неоднократно выражали свои претензии ООО и даже совершали письменные обращения в исполнительную власть района.

Комендант здания Аскер Агаев заявил, что цены выросли не настолько, как утверждают жители здания. Определенный рост цен связан с увеличением расходов.

Эксперты советуют жителям создать Товарищество собственников жилья. В таком случае это общество будет заниматься сбором уплачиваемых денег.

А.М.