Новруз Мамедов об отношениях с США

2017-06-05 10:30 | www.oxu.az | 3

«Несмотря на большую напряженность на международной арене, мы полагаем, что для открытия новой страницы в отношениях между Азербайджаном и США имеются большие возможности».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил помощник президента по вопросам внешней политики, заведующий отделом Новруз Мамедов.

Н.Мамедов заявил, что одним из важных доказательств этого являются два письма, отправленные президентом США Дональдом Трампом своему азербайджанскому коллеге за две недели.



«В этих письмах видно, сколько возможностей имеется для открытия новой страницы в отношениях», - отметил он.

Н.О.

