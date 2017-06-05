Türkiye'de en çok alışverişi onlar yaptı

2017-06-05 10:35 | www.trend.az | 1

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin Genel Müdürü Selim Şeyhun, Türkiye'de en çok alışveriş yapan turistlerin Suudi Arabistanlılar olduğunu belirtti.

Şeyhun, "Suudi Arabistanlılar, yaptıkları harcamaların 31.9 milyon liralık kısmı için iade başvurusu yaptı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttı" dedi.

SIRALAMANIN DEVAMI

Şeyhun, Suudi Arabistanlıların hemen arkasından yaklaşık 24.5 milyon lira ile Kuveyt'in, 21 milyon lira ile İran'ın, 14.6 milyon lira ile de Katar'ın geldiğinin altını çizdi.

Çinlilerin 13.7 milyon lira ile beşinci sırada yer aldığı bilgisini veren Şeyhun, "Bu ülkenin arkasından da yaklaşık 11.8 milyon lira ile Azerbaycan, 9.5 milyon lira ile Türkiye yani yurtdışında yerleşik olan Türkler, 8 milyon lira ile Birleşik Arap Emirlikleri, 6.5 milyon lira ile Rusya, 5.4 milyon lira ile Almanya, 3.8 milyon lira ile Mısır geliyor" diye konuştu.

KAYNAK AA