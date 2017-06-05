Дутерте приказал стрелять на поражение по террористам с заложниками

2017-06-05 10:40 | www.oxu.az | 2

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время выступления перед своими сторонниками сообщил, что не будет вести переговоры с боевиками, оставшимися в осаждённом Марави, даже если они начнут убивать заложников, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Я говорю вам сейчас, вы можете убить всех тех, кого вы держите, но я не буду разговаривать с вами. Мой приказ — стрелять в вас на поражение», - цитирует слова филиппинского лидера телеканал ABC.

Операцию по зачистке террористов ИГИЛ, захвативших город, филиппинские власти ведут уже около двух недель. К настоящему моменту правительственным войскам почти удалось освободить Марави от боевиков, однако некоторые районы остаются под контролем группировки.

С начала осады погибло 178 человек, среди них — 120 боевиков, 20 мирных жителей и 38 солдат и полицейских. О том, сколько человек находится в заложниках, пока неизвестно.

Н.О.