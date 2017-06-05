Нахождение ВВС ряда стран на базе "Инджирлик" в Турции нужно пересмотреть - эксперт

2017-06-05 10:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция должна пересмотреть вопрос присутствия ВВС ряда государств на базе "Инджирлик", сказала Trend глава Дипломатического центра стратегических исследований и завкафедрой культурной дипломатии Парижского университета Наджие Селин Шеноджак.

По мнению эксперта, это связано с тем, что такие страны как США, и в частности Германия, принимают участие в вооружении террористических организаций, таких как РПК («Рабочая партия Курдистана»), YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

«Если цель НАТО борьба с террористическими организациями, то каким образом США и Германия оказывает поддержку террористам РПК, PYD-YPG, а также сторонникам Фетхуллаха Гюлена», - задалась резонным вопросом эксперт.

Шеноджак отметила, что далеко не секрет, в каких целях были созданы террористические организации «Аль Каида» и «Исламское государство» (ИГ), и если НАТО для уничтожения террористов из перечисленных организаций вооружает других боевиков, то это очевидное свидетельство слабости Североатлантического альянса.

Шеноджак не исключает, что США и Германия играют активною роль в реализации так называемого проекта «Большой Ближний Восток».

По мнению эксперта, не смотря на то, что Германия ищет альтернативу военно-воздушной базе «Инджирлик» в Иордании, Кувейте и на Кипре, территория Турция по-прежнему остается достаточно важной для Германии.

«Военно-воздушная база ВВС «Инджирлик» по-прежнему важна для Германии, так как только посредством этой базы можно надежно контролировать соседние регионы», - сказала эксперт.

В то же время, эксперт не исключает, что во время визита в Турцию главы МИД Германии Зигмара Габриэля, запланированного на 5 июня, будет обсуждаться вопрос нахождения немецких ВВС на базе «Инджирлик».

«Сложно ожидать, что в ходе переговоров стороны смогут разрешить серьезные дипломатические противоречия, так как Берлин, из союзника Анкары превратился в страну, играющую важную роль в дестабилизации ситуации в Турции», - сказала Шеноджак.

По мнению эксперта, уже с прошлого года, после попытки военного переворота в Турции, между Берлином и Анкарой наблюдался дипломатический кризис.

«Германия, годами не скрывая свою позицию по отношению к таким террористическим группировкам РПК и PYD-YPG оказывая им как политическую, так и военную поддержку, что также не скрывают германские СМИ. В то же время в Германии скрывается ряд пособников движения Фетхуллаха Гюлена, являющихся соучастниками попытки военного переворота в Турции», - сказала Шеноджак.

Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза «Инджирлик» - одна из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушных операциях против террористической организации «Исламское государство».

Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на «Инджирлик». Самолеты Tornado практически ежедневно совершают разведывательные полеты в воздушном пространстве над Сирией. Мандат Бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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