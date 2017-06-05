Верховный лидер Ирана раскритиковал последние действия президента США

2017-06-05 10:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи раскритиковал президента США Дональда Трампа за налаживание отношений с Саудовской Аравией и обвинил в неуважении к иранской нации, сообщает в понедельник информагентство IRNA.

Хаменеи сказал это, выступая с речью на церемонии, посвященной 28-й годовщине кончины имама Хомейни.

Коснувшись недавнего визита в Саудовскую Аравию президента США, аятолла Хаменеи назвал обвинения, выдвинутые Трампом в отношении Ирана, и в частности по вопросу прав человека, беспочвенными.

(Автор: Эльмира Таривердиева)