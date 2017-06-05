İbadi'den net çağrı: Müsamaha etmez!

2017-06-05 10:43 | www.trend.az | 1

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güçlerinin ülke dışındaki çatışmalarda yer almasını istemediklerini belirtti.



İbadi, Bağdat'ta bazı Şii ve Sünni din adamlarıyla bir araya geldi.



Buradan yaptığı konuşmada İbadi, "Güçlerimiz ve evlatlarımızın ülke dışındaki çatışmaya iştirak etmemeleri ve o ülkelerin güvenliğini sarsmamalarını istiyoruz. Anayasamız da buna müsamaha etmez." dedi.



Irak'ın terörle mücadelede diğer ülkelerle işbirliğine önem verdiğini kaydeden İbadi, "Terörü askeri olarak yendik. Ancak geriye güvenlik, ideolojik risk ve rasyonel mücadele kalıyor." ifadelerini kullandı.



İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırına ulaştıktan sonra Suriye'ye girdiği iddiaları tartışma yaratmıştı.



Milis güce bağlı bazı grupların DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Suriye içerisinde Esed rejimi güçlerinin yanında savaştığı biliniyor.



KAYNAKAA