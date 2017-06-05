По БТД в мае транспортировано 2,2 млн. тонны азербайджанской нефти

2017-06-05 10:54 | www.apa.az | 3

В мае 2017 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 млн. 237 тыс. 140 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, за январь-май текущего года по БТД транспортировано 10 млн. 961 тыс. 523 тонны нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода по 1 июня 2017 года в БТД закачано 332 млн. 499 тыс. 585 тонн нефти. Помимо этого, в мае 2017 года по трубопроводу БТД транспортировано 561 тыс. 762 тонны туркменской нефти.