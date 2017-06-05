В Альпах три человека сорвались со спасательного вертолета

2017-06-05 10:52 | www.oxu.az | 3

Спасатель и альпинистка погибли в австрийских Альпах в воскресенье после того, как оборвался канат, поднимавший их на борт вертолета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, два альпиниста - женщина и мужчина - обратились за помощью к спасателям в районе города Трофайах.

Спасательный вертолет установил местоположение альпинистов, и 28-летний спасатель спустился на веревке, чтобы поднять их наверх.

Он закрепил обоих на канат и начал поднимать их на борт вертолета, однако канат по неизвестной причине оборвался, и все трое упали в ущелье, рассказал представитель полиции.

Женщина и спасатель погибли, мужчина-альпинист получил серьезные травмы.

Н.О.