Диана Арбенина выступит в Баку

2017-06-05 10:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Лидер рок-группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина выступит в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Диана Арбенина - ещё одно яркое имя в музыкальном созвездии фестиваля "ЖАРА-2017", - отмечено на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)