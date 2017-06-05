Помощник президента: «Если в международных отношениях нет справедливости, ненормально говорить о других ценностях»

2017-06-05 11:00 | www.apa.az | 3

«Формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция дает результаты. Проекты Баку-Эрзурум-Тбилиси, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тилиси-Карс являются примером этого».

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам - заведующий отделом Новруз Мамедов. Он отметил, что это сотрудничество имеет большие перспективы и его следует продолжить.

«Кроме того, у сотрудничества в связи с проектом Север-Юг, начатого 2 года назад Азербайджаном, Россией и Ираном, есть большое будущее. Эти форматы результативные потому что совпадают национальные, экономические и политические интересы. У Азербайджана своя позиция в мире», - сказал Н.Мамедов.

По словам завотделом членство Турции в ГАТО и подписание Грузией ассоциативного соглашения с Евросоюзом не мешают развитию этого сотрудничества:

«Наоборот, вносит вклад в безопасность, стабильность и устойчивое развитие региона и не направлено против других стран. Известно, что южно-кавказский регион важен. Этому региону еще больше нужны безопасность, стабильность и устойчивое развитие. Трехстороннее сотрудничество очень важно для стран этого региона. Территориальные и геополитические претензии Армении лишают эту страну возможности сотрудничества. В мире в отношении некоторых стран в связи с какими-то вопросами применяются санкции. Однако почему-то, сложно продемонстрировать справедливую позицию в связи с Арменией, Азербайджаном, нагорно-карабахским вопросом. Причиной того, что мир пришел в нынешнее состояние является то, что считающие себя лидерами стороны после подписания Варшавского договора не смогли сохранить принцип справедливости. Если в международных отношениях нет справедливости, ненормально говорить о других ценностях».